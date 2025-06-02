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Дроны атаковали ряд областей РФ: местные сообщают о взрывах и черном дыме в Курске и Воронеже (фото)

Цихоцкая Мария

Дроны атаковали ряд областей РФ: местные сообщают о взрывах и черном дыме в Курске и Воронеже (фото)
Дроны атаковали ряд областей РФ. Источник: Reuters

В ночь на 2 июня Министерство обороны РФ заявило о якобы сбитии 162 беспилотников над разными регионами страны. По официальным данным, атака продолжалась с 20:10 до 02:00.

Об этом говорится в отчете минобороны РФ. Больше всего дронов, по версии российской стороны, было уничтожено над следующими областями:

  • Курская - 57 БПЛА
  • Белгородская - 31
  • Липецка - 27
  • Воронежская - 16
  • Брянская и Рязанская - по 11
  • Орловская - 6
  • Временно оккупированный Крым.
  • Тамбовская область - 1

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В региональных медиа и телеграмм-каналах сообщают о серии взрывов в Липецкой области, в частности, в районе металлургического комбината НЛМК. В Курске очевидцы видели черный дым после взрывов, приписывающих ударам БПЛА.

Также местные источники в Воронежской области сообщают о возможной атаке на военный аэродром "Борисоглебск", расположенный в регионе. Власти официально эту информацию не подтверждают, но губернатор области Александр Гусев заявил об уничтожении нескольких беспилотников неподалеку от Воронежа.

Напомним, дроны атаковали Ивановскую область РФ и Елабугу в Татарстане.

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Война в Украине