Дроны атаковали ряд областей РФ: местные сообщают о взрывах и черном дыме в Курске и Воронеже (фото)

В ночь на 2 июня Министерство обороны РФ заявило о якобы сбитии 162 беспилотников над разными регионами страны. По официальным данным, атака продолжалась с 20:10 до 02:00.

Об этом говорится в отчете минобороны РФ. Больше всего дронов, по версии российской стороны, было уничтожено над следующими областями:

Курская - 57 БПЛА

- 57 БПЛА Белгородская - 31

- 31 Липецка - 27

- 27 Воронежская - 16

- 16 Брянская и Рязанская - по 11

и - по 11 Орловская - 6

- 6 Временно оккупированный Крым.

Тамбовская область - 1

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В региональных медиа и телеграмм-каналах сообщают о серии взрывов в Липецкой области, в частности, в районе металлургического комбината НЛМК. В Курске очевидцы видели черный дым после взрывов, приписывающих ударам БПЛА.

Также местные источники в Воронежской области сообщают о возможной атаке на военный аэродром "Борисоглебск", расположенный в регионе. Власти официально эту информацию не подтверждают, но губернатор области Александр Гусев заявил об уничтожении нескольких беспилотников неподалеку от Воронежа.

Напомним, дроны атаковали Ивановскую область РФ и Елабугу в Татарстане.

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