Дроны атаковали ряд областей РФ: местные сообщают о взрывах и черном дыме в Курске и Воронеже (фото)
В ночь на 2 июня Министерство обороны РФ заявило о якобы сбитии 162 беспилотников над разными регионами страны. По официальным данным, атака продолжалась с 20:10 до 02:00.
Об этом говорится в отчете минобороны РФ. Больше всего дронов, по версии российской стороны, было уничтожено над следующими областями:
- Курская - 57 БПЛА
- Белгородская - 31
- Липецка - 27
- Воронежская - 16
- Брянская и Рязанская - по 11
- Орловская - 6
- Временно оккупированный Крым.
- Тамбовская область - 1
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В региональных медиа и телеграмм-каналах сообщают о серии взрывов в Липецкой области, в частности, в районе металлургического комбината НЛМК. В Курске очевидцы видели черный дым после взрывов, приписывающих ударам БПЛА.
Также местные источники в Воронежской области сообщают о возможной атаке на военный аэродром "Борисоглебск", расположенный в регионе. Власти официально эту информацию не подтверждают, но губернатор области Александр Гусев заявил об уничтожении нескольких беспилотников неподалеку от Воронежа.
Напомним, дроны атаковали Ивановскую область РФ и Елабугу в Татарстане.
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