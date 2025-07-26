Дроны атаковали Ставропольский край РФ: под удар попал радиозавод 'Сигнал' (фото, видео)

В субботу, 26 июля, Ставропольский край России подвергся атаке дронов. Жители региона сообщили о серии мощных взрывов.

Об этом сообщают российские паблики. Впоследствии появилась реакция местного губернатора Владимира Владимирова. "Сегодня под утро на Ставрополье отражали атаку беспилотников, которые запустили украинские нацисты. Есть прилеты на территории промышленных объектов в Ставрополе. Жилые дома, системы жизнеобеспечения города не повреждены. Был небольшой пожар, он ликвидирован. Работают экстренные службы, продолжается устранение последствий. Пострадавших и погибших нет. Информация уточняется", – написал он в своем Telegram.

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В СМИ сообщают, что, вероятно, под удар попал местный радиозавод "Сигнал". Это одно из ведущих предприятий радиоэлектронной отрасли на юге РФ, специализирующееся на изготовлении абонентского и профессионального оборудования для цифрового телерадиовещания.

С этого предприятия поставляют для военных станции активных помех "Смальта", "Гардения" и РЭБ-комплексы для самолетов и наземных объектов, в частности "Тополь-Э". Возможно, во время атаки пострадал цех, где хранились готовые боеприпасы.

Напомним, в ночь на 25 июля несколько российских регионов подверглись атаке беспилотников. Взрывы раздались в Ростовской области, Ставропольском крае, Северной Осетии и других частях Северокавказского федерального округа.

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