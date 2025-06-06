Дроны атаковали стратегические объекты в Тамбовской, Саратовской, Рязанской областях РФ и Москве: есть попадание в НПЗ, авиабазу Энгельс, завод электротехники (фото, видео)

В ночь на 6 июня дроны атаковали ряд регионов России, включая объекты, связанные со стратегической авиацией. О взрывах, пожарах и работе ПВО заявили в Москве, Саратовской, Рязанской, Тамбовской и других областях.

Об этом сообщили РосСМИ ASTRA и другие российские телеграмм-каналы.

Рязанская область

В районе села Подвязье и вблизи авиабазы "Дягилево" зафиксированы взрывы и возгорания. По словам очевидцев, причиной стала атака беспилотников.

Саратовская область (Энгельс)

В Энгельсе раздались взрывы, возник пожар. Сообщается о повреждении жилого дома по улице Тельмана. Также пострадало промышленное предприятие. Пострадавших, по словам губернатора, нет.

Вероятно, была атакована нефтебаза "Комбинат Кристалл" – объект федерального значения, обеспечивающий топливом авиабазу "Энгельс-2", где размещается стратегическая авиация РФ.

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Московский регион

Жители Наро-Фоминска сообщали о взрывах. Из-за угрозы атаки временно закрывали аэропорты Домодедово и Жуковский.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российская ПВО якобы перехватила семь дронов, направлявшихся в столицу. Также стало известно о пожаре в жилом доме в районе Южное Бутово – выгорели несколько квартир. Причина возгорания официально не связана с атакой.

Тамбовская область

В Мичуринске, по сообщениям местных пабликов, беспилотник попал в цех завода "Прогресс" около 2:15 ночи. В результате взрыва возник пожар, есть пострадавшие. Завод специализируется на производстве систем управления авиационной и ракетной техники, а также оборудования для гражданского использования.

Тульская область

Глава региона сообщил о трех раненых в результате ночной атаки дронов.

Калужская область

Вблизи Обнинского и Боровского района силы ПВО РФ якобы уничтожили пять беспилотников. Один из дронов упал на автодорогу, повредив четыре машины. Пострадавших с серьезными травмами нет.

Напомним, дроны атаковали Ивановскую область РФ и Елабугу в Татарстане.

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