Дроны атаковали Тамбовскую область РФ: все летели в сторону порохового завода

Российские ресурсы сообщают о масштабном налете беспилотников, предположительно украинских, на Тамбовскую область РФ.

"Массовый налет украинских дронов на Тамбовскую область. Предварительно все летели в направлении порохового завода вблизи села Кузьмино-Гать". Об этом сообщают Telegram-каналы Mash, Shot и местные паблики.

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Жители региона сообщали о замеченных беспилотниках самолетного типа, звуках работы систем ПВО и вспышках в небе.

Утром Министерство обороны РФ заявило о якобы сбитии трех беспилотников над территорией Тамбовской области.

Напомним, в российском Брянске дроны попали по ракетному арсеналу.

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