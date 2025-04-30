Дроны атаковали на приборостроительный завод в российском Муроме (фото)

В российском городе Муром Владимирской области произошел мощный удар по стратегическому оборонному объекту. Муромский приборостроительный завод стал целью атаки беспилотников, в результате которой возник масштабный пожар.

Предприятие получило серьезные повреждения. На территории завода раздалось 5 взрывов, которые поразили по меньшей мере два здания, повлекшие возгорание. Об этом пишут " Общественное ", РБК-Украина и Бабель со ссылкой на собственные источники.

Муромский приборостроительный завод имеет особенное значение для русского военно-промышленного комплекса, так как производит средства зажигания боеприпасов и комплектующие для военно-морского флота и авиации РФ. В силу своей роли в обеспечении российской военной агрессии против Украины предприятие внесено в санкционные списки Украины и Европейского Союза.

Российская сторона отчасти подтвердила факт атаки. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил о большом пожаре на предприятии в Муроме, отметив, что горит складское помещение площадью 360 квадратных метров. По его словам, причиной возгорания стало падение беспилотников, часть из которых якобы удалось "подавить средствами РЭБ".

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Авдеев добавил, что одно из двух поврежденных зданий получило значительные разрушения и там возник пожар, который удалось локализовать, а другое получило незначительные повреждения.

На фоне этих событий Росавиация временно ограничила работу трех ближайших аэропортов – в Иваново, Нижнем Новгороде и Ярославле. Ограничения действовали около часа, после чего были упразднены.

Напомним, дроны атаковали российский Брянск.

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