Два действенных способа борьбы с клещами дома: нужно только лук и сода

Как узнать, есть ли у вас в постели клещи?

Идеальной средой для пылевых клещей остается запыленное, влажное, плохо проветриваемое помещение. Существуют разные советы, которые помогут преодолеть эту проблему и сохранить свое здоровье.

Если в вашем доме завелись эти вредители, впору воспользоваться советами экспертов Sante Plus. Главное – своевременно их обнаружить и не пропустить.

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Клещи – это крошечные насекомые из семейства клещевых и паукообразных. Хотя они невидимы невооруженным глазом и их трудно обнаружить, они могут причинить вред. Есть тысячи разных видов клещей, но все они кусают и высасывают кровь. ‌

Конечно, симптомы укусов различаются, но обычно укусы проявляются в виде зуда и покусывания. Другие симптомы могут включать красные пятна и поражение кожи.

Как узнать, есть ли у вас в постели клещи?

Из-за темного цвета клещей бывает трудно обнаружить. Но некоторые признаки могут вас насторожить. Вот несколько показателей, по которым можно узнать, остаются ли они в постели:

1. Зуд. Если вы внезапно почувствуете сильный зуд в любой части тела и заметите, что он не проходит, то, вероятно, это связано с клещами.

2. Кашель. Если вы спокойно лежите на кровати и вдруг без причины начинаете кашлять, это тоже признак их присутствия.

3. Аллергия. Если вы страдаете аллергией и вокруг вас есть пылевые клещи, вас будут беспокоить чихание и почесывание носа. Их необходимо быстро устранить, иначе ваши симптомы только усилятся.

Советы по борьбе с клещами, которые помогут избавиться от них

Некоторые неожиданные уловки могут радикально прогнать клещей из вашего дома.

1. Одна луковица.

Все, что вам нужно сделать, это разместить лук на балконе. Да, идея кажется безумной, но это не так. Лук издает сильный неприятный запах, который не переносят паутинные клещи. Он будет действовать как настоящий репеллент, поскольку этот аромат будет распространяться в воздухе и отпугивать всех клещей.

Возьмите луковицу, разрежьте ее пополам и разложите кусочки на видном месте на балконе.

Важно выбрать место, которое хорошо видно, и убедиться, что оно не закрыто другими объектами.

Заменяйте лук каждые 2-3 дня, чтобы его запах оставался таким же насыщенным.

2. Пищевая сода и эфирное масло чайного дерева.

Ингредиенты:

1 стакан пищевой соды (150 г),

10 капель эфирного масла чайного дерева

Это актуальный метод борьбы с пылевыми клещами, размножающимися в матрасах и подушках.

В емкости хорошо смешайте пищевую соду с эфирным маслом чайного дерева. Затем распылите раствор на предметы, которые хотите очистить (например, матрас и постельное белье). Оставьте на час. Затем потрите раствор щеткой и удалите излишки ручным пылесосом. Проводите такую дезинфекцию не реже одного раза в месяц.

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