Два дня пролежал в морге после землетрясения: в Сирии мужчина ожил во время собственных похорон

После мощного землетрясения, которое произошло в начале февраля в Сирии, из-под обломков здания спасатели извлекли без признаков жизни мужчину по имени Ахмед аль-Магриби. Его тело отправили в морг.

Как сообщает издание The Daily Star, Ахмед аль-Магриби не реагировал ни на какие раздражители после того, как его извлекли из обрушившегося здания в городе Атариб.

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Врачи и медики поместили его тело в холодильник на два дня, ожидая, пока родственники придут на опознание. Когда семья мужчины подтвердила его личность, его тело вложили в мешок для трупов и отвезли на кладбище для похоронной процессии.

"Однако, как только процессия прибыла на кладбище, мешок зашевелился. Когда пакет открыли, то родственники обнаружили Ахмеда внутри живым и здоровым. Ошеломленная семья и друзья срочно доставили его в больницу, где он выздоравливает", – говорится в сообщении.

Напомним, в начале февраля в Турции и Сирии произошло несколько мощных землетрясений. В результате стихии почти 50 000 человек погибли и более 100 000 получили ранения.

Ученые сообщили, что в результате ужасного землетрясения Турция сместилась на три метра.

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