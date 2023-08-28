Два цветка, которые серьезно могут навредить котам и собакам

Важно знать, какие растения растут в нашем саду или какие вы приносите домой. Поскольку некоторые из них могут представлять реальную опасность пушистым товарищам.

Издание Sante Plus назвало два цветка, которые категорически нельзя выращивать дома. Ведь даже хорошее цветение может нанести серьезный вред вашим котам и собакам.

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Лилия

Лилия благодаря своему цвету является одним из самых популярных цветов и украшением дома. Обладает хорошим цветением и прекрасным ароматом. Поэтому ее часто можно встретить в садах и на грядках.

Если вы привыкли видеть, что ваша кошка бродит среди растений или использует горшки в качестве подстилки, то вам нужно быть осторожными.

Лилия очень токсична, и если ваша кошка ее проглотит, первые симптомы появятся в кратчайшие сроки. За короткое время ситуация может ухудшиться и перейти от простой рвоты к более серьезным проблемам, особенно с функцией почек.

Лилия очень опасна для кошек как во время цветения, так и из-за пыльцы и даже налитой в весе воды. Необходимо учитывать возможность того, что ее кошка выпьет вместе с токсичными веществами. Единственный способ спасти кошку – вмешаться на ранней стадии, то есть до того, как проблема достигнет почек. Гидратация и ветеринарное вмешательство могут спасти ему жизнь.

Лилия

Глициния

Глициния также отличается цветом и ароматом. Он содержит глицин, который очень токсичен. Плоды растения содержат токсичные семена и часто вызывают отравление у детей и домашних животных.

Если у вас есть собаки, во время выращивания этого растения можно использовать барьеры и заборы, чтобы ограничить доступ. Цветок абсолютно токсичный для ваших питомцев. Последствиями приема могут быть рвота, диарея и депрессия.

Собаки не привыкли проглатывать растения, но опасность в саду есть и лучше быть осторожным. Если у вашего питомца обнаружено отравление, немедленно отвезите его к ветеринару.

Глициния

Напомним, что комнатные растения озеленяют ваше пространство и приносят пользу, но могут стать источником неудобств и проблем. Некоторые из них обладают способностью привлекать вредителей, таких как тараканов.

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