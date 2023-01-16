Два знака зодиака получат хорошие новости в январе: им будут завидовать все вокруг

Январь 2023 года окажется судьбоносным периодом для двух уроженцев зодиакального круга – их ждет денежная удача и счастье в личной жизни. Некоторые совершат карьерный рывок, а другие найдут настоящую любовь.

По словам астрологов, повезет Львам и Козерогам. В их жизни начнется "белая полоса", когда будет получаться практически все.

Лев

Уроженцы этого знака зодиака успешно реализуют важный проект на работе – им даже не придется много трудиться, все получится само собой. Однако именно это станет толчком к карьерному росту, Львы могут занять руководящую должность, о которой давно мечтали. Они могут смело рисковать и не бояться ничего, все начинания окажутся успешными. Наступает "белая полоса".

Козерог

Январь станет судьбоносным периодом для Козерогов – они смогут забыть обо всех неудачах и оставить горький опыт позади. Уроженцы знака добьются больших успехов на работе и увеличат свои доходы в разы. Они поймут, что способны на гораздо большее, чем считали ранее. Также у них появятся новые источники дохода – Козероги не только смогут побаловать себе дорогими подарками, но и отправиться в незабываемое путешествие.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.