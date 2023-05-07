Две тысячелетние статуэтки с изображением египетского и римского богов нашли в Польше (фото)

В Польше археологи нашли старинные бронзовые статуэтки и старинную саблю. Одна из статуэток была создана еще до нашей эры.

Как сообщил Люблинский воеводский консерватор памятников, археологическое открытие состоялось в Ключковицах (гмин Ополе-Любельское). Предметы переданы на проверку в Воеводскую службу охраны памятников в Люблине, а сотрудники отдела археологической инспекции уже исследовали место находки.

Ученые выяснили, что статуэтки изображают фигуру Осириса (бога смерти в египетской мифологии) и Вакха – римского бога вина и веселья.

Читайте также: Топ-3 невероятных находок, изменивших историю: Терракотовая армия и свитки Мертвого моря

"Такая редкая в наших краях находка вызывала сомнения в подлинности артефактов. В первых, "горячих" предположениях они были связаны с внутренней отделкой XIX века дворца Кленевских – помещичьего рода из Люблинского воеводства, который имел свой центр в Ключковицах. Благодаря сотрудничеству с Национальным музеем в Люблине и учеными факультета археологии Варшавского университета удалось подтвердить, что мы имеем дело с оригинальными предметами Древнего Египта и Древнего Рима", – говорится в сообщении.

Отмечается, что фигурка Осириса относится к I тысячелетию до нашей эры, а Вакха – I век нашей эры.

Один из ученых заявил, что эти артефакты являются частью древней коллекции семьи Кленевских, которая хранилась до Второй мировой войны во дворце Ключковицах. Ученые говорят, что бюст Вакха, скорее всего, являлся фрагментом римской треноги — аналогичный полный памятник был обнаружен в XVIII веке близ Везувия в Италии, есть, среди прочего, в коллекции Британского музея в Лондоне.

Когда ученые исследовали место находки, нашли еще одну египетскую бронзовую фигурку с изображением Осириса. А потом был найден обломок парадного, много декорированного холодного оружия (возможно, сабля) XVII в. Это оружие тоже могло быть частью утраченной коллекции семьи Кленевских.

Напомним, во Франции обнаружили поселение со старинными артефактами.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!