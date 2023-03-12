Двое самцов мыши родили семь мышат: исследование японских ученых

Группа исследователей из Японии создала мышей, чьими родителями являются два самца. Они достигли этого, превратив клетки одного самца в яйцеклетки и оплодотворили их сперматозоидами другого самца. Интересный подход был описан в издании The Guardian.

"Это первый случай создания надежных ооцитов млекопитающих из мужских клеток", – сказал всемирно известный пионер в области лабораторно выращенных яйцеклеток и спермы Кацухико Хаяси, руководивший работой в Университете Кюсю в Японии.

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Исследователи взяли клетки кожи от самцов мышей, содержащих мужские хромосомы X и Y. Из этих клеток они получили стволовые клетки и заменили Y-хромосому на X-хромосому, чтобы получить женские клетки. Затем эти клетки были помещены в яичники, где они образовали пригодные для оплодотворения яйцеклетки.

Эти яйцеклетки были оплодотворены сперматозоидами от других самцов, что привело к рождению нескольких мышат. Хотя было получено около 600 эмбрионов, только семь из них родились.

Хотя эффективность этого подхода достаточно низкая, примерно на 1%, результаты показывают, что получение потомства от двух самцов возможно. Возможно, этот метод применим и в человеческой репродукции, позволяя однополым парам из двух мужчин иметь собственных биологических детей. Но сначала этот подход может быть полезен для разработки лечения бесплодия у женщин, имеющих одну X-хромосому вместо двух.

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