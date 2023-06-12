'Эдельвейсы' и 'княжицы' эффектно взорвали вражеский зенитно-артиллерийский комплекс С-60 (видео)

Украинские бойцы на одном из направлений фронта обезвредили зенитно-артиллерийский комплекс С-60, который российские боевики установили на грузовик "УРАЛ". Был ли ликвидирован его экипаж, устанавливается.

Видео опубликовали на странице в Фейсбуке 40-й Отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта.

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На кадрах, снятых с дрона, можно заметить, как аэроразведка зафиксировала вражескую технику, которая обстреливала позиции наших защитников, россияне время от времени перемещали артиллерийский комплекс, пряча его между посадками.

Артиллерия ВСУ, получив координаты нахождения С-60, ударила точно в цель и взорвала зенитно-артиллерийский комплекс вместе с перемещавшим его с позиции на позицию "Уралом".

Сообщается, что вражеская техника была уничтожена благодаря совместной работе артиллеристов Великокняжеской бригады и бойцов 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс".

Напомним, на днях украинские бойцы в сутки на таврическом направлении выполнили 1520 огневых задач. Потери врага убитыми и ранеными составили около пяти рот. Были уничтожены и повреждены 68 единиц военной техники противника.

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