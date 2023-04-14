Эффектное дополнение образа: какие модели серьг самые популярные в 2023 году

Некоторые считают, что серьги – не очень важный элемент образа. Однако этот аксессуар может подчеркнуть его или полностью нивелировать и разрушить общую картинку.

Важно правильно выбрать серьги, которые стали бы эффектным дополнением аутфита. UAportal рассказывает, на какие модели обратить внимание в 2023 году.

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Массивные и броские серьги

В этом сезоне особенно актуальными стали заметные и массивные серьги. Они точно привлекут к себе взгляды. В частности, это большие по размеру кольца, серьги-люстры, длинные серьги до плеч, объемные геометрические, с необычным дизайном.

Какие серьги выбрать в 2023 году – 5 трендов весны

Серьги с камнями

Стилисты советуют выбирать серьги с массивными вставками и мелкой росписью. Камни станут акцентом в образе и точно привлекут внимание. Сейчас популярны не только бриллианты, но и рубины, изумруды и другие цветные драгоценные камни.

Какие серьги выбрать в 2023 году – 5 трендов весны

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Морские элементы

В этом году актуальными стали модели с эстетикой моря, в частности серьги с жемчугом. Однако не стоит останавливаться только на этом варианте, поскольку в тренде зарез едва ли не все их вариации: от пусетов до длинных подвесок, украшенных жемчугом.

Также популярны серьги с морскими элементами – раковины, водоросли, волны и т.д.

Кафы

Каффы – новый тренд, сочетающий нежность, утонченность и креативность. Дизайн выбирайте под ваше настроение и образ, поэтому точно от вас не смогут уделить внимание.

Какие серьги выбрать в 2023 году – 5 трендов весны

Цветы

До сих пор на пике популярности остаются цветочные мотивы и узоры. Может смело выбирать как пышные крупные цветы, так и незаметные пусеты. Модели с цветочными мотивами станут отличным дополнением образа.

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Напомним, что в этом году весной и летом из шкафов не стоит доставать некоторые вещи, которые могли быть модными в прошлом сезоне. Так считает украинская стилистка и модная блогерша Алина Михайленко.

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