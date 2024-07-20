Экономим электричество при его дефиците: какие приборы нужно выключать из розетки, когда не пользуетесь

Собираясь в отпуск или в командировку, не забудьте выполнить простое, но важное действие – выключить из розетки некоторые бытовые приборы. Это не только поможет сэкономить на электроэнергии, но и обезопасит ваш дом от возможных пожаров. Об этом пишет 24 tv.ua.

Какие приборы следует выключать?

"Вампирские" устройства: Это те, которые продолжают потреблять электроэнергию, даже когда выключены. К ним относятся:

Настольная техника: кофеварки, микроволновые печи, чайники, тостеры, блендеры.

кофеварки, микроволновые печи, чайники, тостеры, блендеры. Большая бытовая техника: стиральные и посудомоечные машины.

стиральные и посудомоечные машины. Зарядное устройство: для телефонов, планшетов, ноутбуков и других гаджетов.

для телефонов, планшетов, ноутбуков и других гаджетов. Телевизоры, компьютеры и другая электроника: даже в режиме ожидания эти устройства потребляют фантомное питание.

Приборы, представляющие опасность:

Электрические плиты: отключение плиты перед отъездом минимизирует риск неисправности электричества и пожара.

отключение плиты перед отъездом минимизирует риск неисправности электричества и пожара. Другие нагреваемые приборы: утюги, бойлеры, электрообогреватели.

Вас также заинтересует: Лучшая замена генератора для квартиры: что такое EcoFlow и какова его стоимость

Почему это важно?

Экономия электроэнергии: "Вампирские" устройства могут потреблять до 10% вашей электроэнергии, даже если вы ими не пользуетесь.

"Вампирские" устройства могут потреблять до 10% вашей электроэнергии, даже если вы ими не пользуетесь. Безопасность: отключение приборов из розетки значительно снижает риск пожара из-за короткого замыкания или перегрузки сети.

Помните:

Не все приборы следует выключать из розетки. К ним относятся холодильник, морозильник и некоторые другие устройства, требующие бесперебойного питания.

Перед отъездом проверьте инструкцию к приборам, чтобы узнать, можно ли их выключать из розетки.

Выключение "вампирских" устройств - это простой и эффективный способ сэкономить деньги и сделать ваш дом более безопасным.

Напомним, ранее мы рассказывали, как изменились цены на зарядные станции в Украине и есть ли вообще налицо.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!