Економимо електрику за умов її дефіциту: які прилади треба вимикати з розетки, коли не користуєтесь

Збираючись у відпустку або у відрядження, не забудьте виконати просту, але важливу дію - вимкнути з розетки деякі побутові прилади. Це не лише допоможе вам заощадити на електроенергії, але й убезпечить ваш дім від можливих пожеж. Про це пише 24 tv.ua.

Які прилади слід вимикати?

"Вампірські" пристрої: Це ті, які продовжують споживати електроенергію, навіть коли вимкнені. До них належать:

Настільна техніка: кавоварки, мікрохвильові печі, чайники, тостери, блендери.

кавоварки, мікрохвильові печі, чайники, тостери, блендери. Велика побутова техніка: пральні та посудомийні машини.

пральні та посудомийні машини. Зарядні пристрої: для телефонів, планшетів, ноутбуків та інших гаджетів.

для телефонів, планшетів, ноутбуків та інших гаджетів. Телевізори, комп'ютери та інша електроніка: навіть у режимі очікування ці пристрої споживають "фантомне" живлення.

Прилади, що становлять небезпеку:

Електричні плити: вимкнення плити перед від'їздом мінімізує ризик несправності електрики та пожежі.

вимкнення плити перед від'їздом мінімізує ризик несправності електрики та пожежі. Інші прилади, що нагріваються: праски, бойлери, електрообігрівачі.

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Чому це важливо?

Економія електроенергії: "Вампірські" пристрої можуть споживати до 10% вашої електроенергії, навіть коли ви ними не користуєтесь.

"Вампірські" пристрої можуть споживати до 10% вашої електроенергії, навіть коли ви ними не користуєтесь. Безпека: вимкнення приладів з розетки значно знижує ризик виникнення пожежі через коротке замикання або перевантаження мережі.

Пам'ятайте:

Не всі прилади слід вимикати з розетки. До них належать холодильник, морозильна камера та деякі інші пристрої, які потребують безперебійного живлення.

Перед від'їздом перевірте інструкцію до ваших приладів, щоб дізнатися, чи можна їх вимикати з розетки.

Вимкнення "вампірських" пристроїв - це простий та ефективний спосіб заощадити гроші та зробити ваш дім безпечнішим.

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