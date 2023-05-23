Эксофицер ФСБ и бывший актер: идентифицированы четыре добровольца, зашедшие в Белгородскую область

В россии уже обнаружили четырех человек, которые 22 мая попали в Грайворонский район Белгородской области. В частности, один из них – Алексей Левкин, объявленный в розыск. Информацию об этом сообщили российские СМИ. Пока неизвестно местонахождение Левкина и его дальнейшая судьба как участника добровольческой группировки.

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Неизвестно точно, когда карта Левкина появилась в базе данных, однако предполагают, что это произошло давно. В 2018 году суд в Москве решил арестовать Левкина при отсутствии на заседании по обвинениям в "создании экстремистского сообщества" и "распространении ненависти или вражды".

Левкин является членом "Русского добровольческого корпуса" (РДК), действующего вместе с легионом "Свобода России" и отвечающего за активность в Белгородской области. Телеграмм-канал Thule Signal, предположительно принадлежащий Левкину, ранее сообщил о его розыске с 2017 года.

В понедельник "Русский добровольческий корпус" опубликовал видео с Левкиным, которое, по заявлениям, было снято "на белгородских полях". С помощью этих видеороликов, опубликованных 22 мая в телеграмм-каналах, российские журналисты смогли идентифицировать нескольких участников вооруженной группы.

В частности, издание Astra отметило, что среди диверсантов были бывший актер Кирилл Канахин и бывший офицер ФСБ Илья Богданов. Также российские СМИ назвали имя еще одного из них – Алексей Долгов, 41 год, из легиона "Свобода России".

"Русский добровольческий корпус" (РДК) и "Свобода России" – это формирования, состоящие из граждан России и принимающих участие в военных действиях на стороне Украины. Представители украинской разведки подтверждали, что бойцы этих подразделений вторглись в Белгородскую область. Офис президента Украины заявил, что они не имеют прямого отношения к событиям в Белгородской области.

Российская сторона не сообщала о завершении боевых действий и выталкивании "диверсантов" из Белгородской области. В регионе объявлен режим контртеррористической операции. Спикер путина Дмитрий Песков заявил, что рейд бойцов Легиона "Свобода России" и "РДК" в Белгородскую область вызывает глубокую обеспокоенность у российских властей.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем telegram-канале, что жителям Грайворонского округа пока не следует возвращаться домой. Добавив, что "длится зачистка территории министерством обороны совместно с силовыми структурами".

Кроме этого, он добавил, что "во время эвакуационных мероприятий" умерла женщина 1941 года рождения, "причины устанавливаются".

Ранее бойцы РДК затрофели БТР российских спецслужб в Белгородской области.

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