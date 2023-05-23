Ексофіцер ФСБ та колишній актор: ідентифіковано чотирьох добровольців, які зайшли у Бєлгородську область

В росії вже виявили чотирьох осіб, які 22 травня потрапили до Грайворонського району Бєлгородської області. Зокрема, один з них – Олексій Левкін, якого оголосили у розшук. Інформацію про це повідомили російські ЗМІ. Наразі невідомо місцезнаходження Левкіна і його подальша доля як учасника добровольчого угруповання.

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Невідомо точно, коли картка Левкіна з'явилася у базі даних, проте припускають, що це сталося давно. У 2018 році суд у Москві вирішив арештувати Левкіна за відсутності на засіданні за звинуваченнями у "створенні екстремістської спільноти" та "поширенні ненависті або ворожнечі".

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Левкін є членом "Російського добровольчого корпусу" (РДК), що діє разом з легіоном "Свобода Росії" і відповідає за активності в Бєлгородській області. Телеграм-канал Thule Signal, ймовірно належить Левкіну, раніше повідомив про його розшук з 2017 року.

У понеділок "Російський добровольчий корпус" опублікував відео з Левкіним, яке, за заявами, було зняте "на бєлгородських полях". За допомогою цих відеороликів, які були опубліковані 22 травня в телеграм-каналах, російські журналісти змогли ідентифікувати кількох учасників збройної групи.

Зокрема, видання "Astra" зазначило, що серед диверсантів були колишній актор Кирило Канахін і колишній офіцер ФСБ Ілля Богданов. Також російські ЗМІ назвали ім'я ще одного з них – Олексій Долгов, 41 рік, з легіону "Свобода Росії".

"Російський добровольчий корпус" (РДК) і "Свобода Росії" – це формування, що складаються з громадян росії і приймають участь у воєнних діях на боці України. Представники української розвідки підтверджували, що бійці цих підрозділів вторглися в Бєлгородську область. Офіс президента України заявив, що вони не мають безпосереднього відношення до подій в Бєлгородській області.

Російська сторона не повідомляла про завершення бойових дій та виштовхування "диверсантів" з Бєлгородської області. У регіоні оголошено режим контртерористичної операції. Речник путіна Дмитро Пєсков заявив, що рейд бійців Легіону "Свобода Росії" та "РДК" у Бєлгородську область викликає глибоке занепокоєння у російської влади.

Раніше губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков написав у своєму telegram-каналі, що жителям Грайворонського округу поки не варто повертатися додому. Додавши, що "триває зачистка території міністерством оборони спільно з силовими структурами".

Окрім цього, він додав, що "під час евакуаційних заходів" померла жінка 1941 року народження, "причини наразі встановлюються".

Раніше бійці РДК затрофеїли БТР російських спецслужб у Бєлгородській області.

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