Эксперт объяснил, что нужно для энергетической независимости Украины

Украина для достижения энергетической независимости нуждается в четкой и последовательной государственной политике. В частности, есть пять ключевых направлений.

Об этом в своей колонке ко Дню независимости написал эксперт в сфере энергетики Александр Кацуба. По его словам, прежде всего Украина должна снизить зависимость от импортного ископаемого топлива.

Кацуба отметил, что именно импорт вымывает деньги из страны. Также ископаемое топливо является главным источником загрязнения и долгосрочных экологических и климатических проблем.

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Второе направление, по мнению эксперта, заключается в повышении энергоэффективности экономики, коммунального хозяйства и быта украинцев. Для восстановления разрушенного за время войны нужно использовать новейшие технологии.

Третье направление – обеспечение здоровой конкуренции, борьба с частными и государственными монополиями. Четвертый – интеграция в европейский энергетический рынок.

Пятое – инвестиции в образование и научные исследования в сфере энергетики. Кацуба отметил, что энергетическая независимость Украины важна для всего континента.

Напомним, ранее в "Укрэнерго" объяснили, планируется ли введение ограничений на использование света в жару.

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