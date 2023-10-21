Эксперт объяснил, как часто нужно стирать подушки, чтобы не разводились бактерии

Со временем на подушках могут появиться желтые пятна, от которых очень трудно избавиться. Они также могут свидетельствовать о развитии микробов.

Ребекка Суэйн, эксперт по матрацам Winstons Beds, объяснила, как избавиться от пятен и как часто стирать подушки. Об этом сообщает Express.co.uk.

По словам эксперта, кислотность белого уксуса может помочь избавиться от желтых пятен как из постельного белья, так и из матрасов и подушек. Добавьте несколько чашек во время стирки, чтобы избавиться от пятен.

Читайте также: Эксперты объяснили, как часто на самом деле нужно менять простыни

Чтобы поддерживать подушки в чистоте, следует стирать их каждые три недели, что также поможет удалить более устойчивые желтые следы. В свою очередь наволочки следует стирать раз в неделю или два, чтобы спать на них было гигиеничнее.

Важно проверить этикетку на подушках, чтобы убедиться, что их можно стирать и при какой температуре. Пуховые подушки и пуховые подушки можно класть в машину, а поролон с памятью – нет.

Перекись водорода может работать как суперочиститель, когда речь идет о желтых пятнах. Перекись водорода можно использовать с белым уксусом для удаления пятен, а также освещение подушек.

Напомним, мы рассказали о простых и эффективных способах очищения матраса, которые сделают ваш сон спокойным и комфортным.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!