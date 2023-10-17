Эксперт по котлам назвал идеальную температуру для отопления, чтобы не замерзли трубы

С наступлением холодной погоды, украинцы включают в себя отопление, или размышляют, оставлять ли его на низком уровне. Эксперт поделился идеальной температурой в зимнем помещении, чтобы не замерзли трубы.

Идеальная комнатная температура зимой составляет от 18°C ​​до 20°C. В зимние месяцы может возникнуть соблазн закрутить термостат, сообщает Express.co.uk.

Эксперты советуют вместо того, чтобы устанавливать одну температуру на весь день, попробуйте переключаться между дневной и ночной температурами. Это может сделать более комфортную температуру дома и также уменьшит потребление энергии.

Читайте также: В Киеве в некоторых домах начали включать отопление: Кличко ответил, когда тепло дадут всем

Это миф, если отопление постоянно включено, это поможет сэкономить деньги на счетах за электроэнергию. Это не так, поскольку котел будет постоянно потреблять энергию, предупреждают знатоки.

Намного энергоэффективнее и дешевле настроить котел так, чтобы он запускался только тогда, когда вам нужна теплая вода или отопление, и настроить термостат только на ту температуру, которую вы хотите иметь в вашем доме.

Постоянное сжигание топлива для обогрева дома приведет не только к увеличению использования энергии, но и к увеличению потерь. В то же время, по словам эксперта, обычно рекомендуется поддерживать температуру термостата на уровне не менее 10 градусов, чтобы избежать риска замерзания труб.

Раньше мы писали, как сократить затраты на электроэнергию и при этом не пожертвовать комфортом.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !