Эксперт по вопросам волос назвала способ, как легко избавиться от жирных прядей

Когда дело доходит до достижения желаемой, обезжиренной и здоровой шевелюры, общепринятое мнение всегда советовало не использовать фен. Однако специалист по волосам перевернула эту идею с ног на голову.

Она открыла потрясающую технику, которая состоит в том, чтобы использовать фен, а не отказываться от него. Об этом сообщает Express.co.uk.

В течение многих лет давние советы по сохранению блеска и блеска волос сосредотачивались на избегании чрезмерного тепла и возложении на сушку воздухом. Но теперь студентка-трихолог, специализирующаяся на уходе за волосами, сделала удивительное открытие.

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Это правда, что избыточное тепло от сушки феном, выпрямления или завивки может повредить структуру волос. Однако оказалось, что укладка с помощью тепла фактически препятствует способности волос удерживать влагу и жир, что приводит к жирности прядей.

Она рассказала, что полная сушка волос на воздухе может быть более вредной. Эбби Юнг ссылалась на исследование, впервые опубликованное в 1981 году и представленное на ежегодной встрече Американского общества нефтехимиков, где она натолкнулась на поистине удивительное открытие.

"В этом журнале я нашла одно из самых удивительных предложений о науке о волосах, которые я когда-либо читала. В нем сказано: "волосы, высушенные на воздухе, теряли кожное сало или жир медленнее, чем волосы, высушенные феном", – поделилась она.

Так что если вы когда-нибудь задумывались, почему ваши волосы не так быстро жирнеют, когда вы сушите его феном, чем когда вы сушите его на воздухе, вот почему. Потеря кожного сала медленнее означает, что на коже головы остается больше кожного сала.

Это открытие ставит под сомнение давнее убеждение, что сушка на воздухе является ключом к предотвращению жирности волос. Это предполагает, что использование фена с горячим воздухом может помочь регулировать выработку кожного сала в волосах и минимизировать жирность.

Напомним, мы уже писали, как правильно сушить волосы.

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