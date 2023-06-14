Эксперт показал, как правильно спать в жару (видео)

После кратковременного похолодания в Украине возобновляются высокие градусы. Вскоре всем придется искать способы, как спастись от жары.

Конечно, от жары можно спастись кондиционерами и вентиляторами, но как быть ночью, когда шум этих устройств будет мешать спать.

Эксперт из сна, основатель бренда удобных матрасов и подушек Джеймс Лейнхардт в своем ТикТок рассказал, как спастись от жары ночью. Он дал советы, как правильно спать и в каких позах, чтобы не было так жарко.

Специалист отметил, что для комфортного сна нужно знать, где у человека самые теплые части тела – это лоб и нижняя часть позвоночника. Итак, если они будут находиться в прохладе, остальное тело будет чувствовать себя лучше.

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"Подумайте о лучшем положении для сна, чтобы уменьшить тепло с этих мест", – говорит Джеймс Лейнхардт. Он объяснил, что самые теплые части тела не должны во время сна контактировать с кроватью.

Он посоветовал также "позу мечтателя" – положение плода в утробе матери. Лягте на бок, подтяните колени к груди, а между ног зажмите небольшую подушку. Лейнхардт заверил, что тело в таком положении будет охлаждаться быстрее.

Худшей позой для сна эксперт назвал лежание на животе. Эту позу он окрестил "автомобильной аварией, которой следует избегать, как чумы". По его словам, в таком положении "скручивается шея", и как следствие, у вас будет болеть шея и спина.

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