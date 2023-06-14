Експерт показав, як правильно треба спати у спеку (відео)

Після короткочасного похолодання в Україні відновлюються високі градуси. Вже незабаром усім доведеться шукати способи, як врятуватися від спеки.

Звичайно, від спеки можна врятуватися кондиціонерами та вентиляторами, але як бути уночі, коли шум цих пристроїв заважатиме спати.

Експерт зі сну, засновник бренду зручних матраців і подушок Джеймс Лейнхардт у своєму ТікТок розповів, як врятуватися від спеки уночі. Він дав поради, як правильно спати та у яких позах, аби не було так спекотно.

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Фахівець зазначив, що для комфортного сну потрібно знати, де у людини найтепліші частини тіла – це лоб та нижня частина хребта. Отже, якщо вони будуть знаходитися у прохолоді, решта тіла буде почуватися краще.

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"Подумайте про найкраще положення для сну, щоб зменшити тепло з цих місць", – каже Джеймс Лейнхардт. Він пояснив, що найтепліші частини тіла не мають під час сну контактувати з ліжком.

Він порадив також "позу мрійника" – положення плода в утробі матері. Ляжте на бік, підтягніть коліна до грудей, а між ногами затисніть невеличку подушку. Лейнхардт запевнив, що тіло у такому положенні швидше охолоджуватиметься.

Найгіршою позою для сну експерт назвав лежання на животі. Цю позу він охрестив "автомобільною аварією, якої слід уникати, як чуми". За його словами, у такому положенні "скручується шия", і як наслідок, у вас болітиме шия та спина.

Раніше фахівці пояснили, одяг з яких тканин краще носити влітку, аби тіло не перегрівалося.

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