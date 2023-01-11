Эксперт прогнозирует увеличение количества и интенсивности воздушных тревог в Украине: когда ждать

Сергей Грабский считает, что количество воздушных тревог в Украине вырастет – эксперт назвал самые горячие направления на фронте – война в Украине

С 16 января увеличится количество и интенсивность воздушных тревог. Военный эксперт Сергей Грабский назвал причину.

В интервью ТСН.ua он рассказал, что на севере Украины с понедельника ожидают большие учения российской авиации – в Беларуси. Однако рано говорить о прямой угрозе для Киева.

"Я думаю, что количество воздушных тревог будет интенсивнее и больше, но говорить о каких-то наступательных действиях противника с севера или о прямой угрозе Киеву очень рано. Тех сил и средств, которые сконцентрировал враг на этом (на северной границе Украины, – ред.) направлении просто физически недостаточно для того, чтобы совершать какие-то широкомасштабные агрессивные действия или даже частичные наступательные действия", – сказал он.

Кроме этого, ближайшие две недели или месяц все внимание будет в основном приковано к району Бахмута и Кременной. Также эксперт посоветовал внимательно наблюдать за югом.

"До конца января самой оживленной будет часть нашего наступления под Кременной, потому что там, я считаю, мы имеем успехи и создаем серьезные предпосылки для развития атаки", – отметил Грабский.

По его словам, ВСУ будут продолжать подготовку для проведения наступления на юге, поскольку враг, осознавая, что украинцы могут нанести серьезный удар, пытается сосредоточить дополнительные силы и средства, но они не успевают этого сделать.

"Плюс – этот район (в первую очередь речь идет о левобережной Херсонщины) находится под постоянным огневым влиянием, наши войска наносят постоянные огневые удары по объектам противника в том районе. И, соответственно, надо понимать, что мы создаем предпосылки для дальнейшего продвижения в район Мелитополя и выхода на побережье Азовского моря", – объяснил военный эксперт, отметив, что слишком поздно говорить, что это произойдет в январе. Но интенсивная работа ВСУ будет проводиться.

Напомним, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал весь мир не ослаблять свою поддержку Украины. По его мнению, Североатлантический союз должен быть готов к вероятному продолжению войны.

Кроме того, Вооруженные Силы Украине будут делать все возможное, чтобы российская война закончилась уже в этом году. Однако окончание войны зависит не только от Украины.

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