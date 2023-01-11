Експерт прогнозує збільшення кількості та інтенсивності повітряних тривог в Україні: коли очікувати

Від 16 січня збільшиться кількість та інтенсивність повітряних тривог. Військовий експерт Сергій Грабський назвав причину.

В інтерв'ю ТСН.ua він розповів, що на півночі України від понеділка очікують великі навчання російської авіації – в Білорусі. Проте зарано говорити про пряму загрозу для Києва.

"Я думаю, що кількість повітряних тривог буде інтенсивнішою і більшою, але говорити про якісь наступальні дії противника з півночі або про пряму загрозу Києву дуже-дуже зарано. Тих сил та засобів, які сконцентрував ворог на цьому (на північному кордоні України, – ред.) напрямку просто фізично недостатньо для того, щоб здійснювати якісь широкомасштабні агресивні дії або навіть часткові наступальні дії", – сказав він.

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Крім цього, найближчі два тижні або місяць вся увага буде в основному прикута до району Бахмута та Кремінної. Також експерт порадив уважно спостерігати за півднем.

"До кінця січня найжвавішою буде частина нашого наступу під Кремінною, тому що там, я вважаю, ми маємо успіхи та створюємо серйозні передумови для розвитку атаки", – зауважив Грабський.

За його словами, ЗСУ продовжуватимуть підготовку для проведення наступу на півдні, оскільки ворог, усвідомлюючи, що українці можуть завдати серйозного удару, намагається зосередити додаткові сили та засоби, але вони не встигають це зробити.

"Плюс – цей район (в першу чергу йдеться про лівобережну Херсонщину) перебуває під постійним вогневим впливом, наші війська завдають постійні вогневі удари по об'єктах противника у тому районі. І, відповідно, треба розуміти, що ми створюємо передумови для подальшого просування в район Мелітополя та виходу на узбережжя Азовського моря", - пояснив військовий експерт, зауваживши, що запізно говорити, що це відбудеться в січні. Але інтенсивна робота ЗСУ проводитиметься.

Нагадаємо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав увесь світ не послаблювати свою підтримку Україні. На його думку, Альянс має бути готовим до ймовірного продовження війни.

Крім цього, Збройні Сили Україні робитимуть усе можливе, аби російська війна закінчилася вже цього року. Проте закінчення війни залежить не лише від України.

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