Эксперт рассказал, повысят ли после индексации пенсии работающим пенсионерам

В марте в Украине ожидается масштабная индексация пенсий. В результате, выплаты для пенсионеров предварительно возрастут на 18-20%.

Консультант по пенсионным вопросам Сергей Коробкин объяснил, коснется ли перерасчет работающих пенсионеров. Об этом пишет "На пенсии".

Он отметил, что формула расчета пенсионных выплат одинакова, впрочем, существуют важные отличия. В частности, речь идет о размере надбавки за сверхурочный стаж.

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Если размер пенсии и надбавки за сверхурочный стаж привязан к прожиточному минимуму, то для неработающих пенсия увеличивается. Пенсионерам, которые работают, выплаты в таком случае не перечисляют.

Впрочем, в процессе индексации пенсий в марте, выплаты будут повышены только для неработающих пенсионеров. Для тех граждан, которые продолжают работать, пенсию не будут индексировать.

Уточняется, что пенсии для этой категории перечисляют, учитывая при этом увеличившийся страховой стаж и возможный рост зарплаты. Обычно перерасчет происходит в апреле.

Напомним, у некоторых украинцев будет большая пенсия. Однако это касается работающих граждан. Больше о накопительной пенсионной системе и двойных выплатах, читайте в материале UAportal.

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