Эксперты назвали два популярных продукта, вызывающих появление морщин

Даже люди, придерживающиеся здорового питания, могут столкнуться с проблемой появления морщин. Некоторые полезные продукты способствуют обезвоживанию и поэтому их кожа теряет упругость и на лице появляются морщинки.

Издание Shefinds сообщает, что появление морщин, дряблость кожи и ломкость ногтей означают, что в вашем организме не хватает коллагена.

Диетолог и сертифицированный специалист по функциональному питанию Эми Фокс объяснила, что следует избегать продуктов с сахаром, в том числе двух, которые считаются полезными.

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Смузи

Первым таким продуктом является смузи – оно кажется очень здоровым, но на самом деле является источником "тонн скрытого сахара".

Коктейли с фруктовым вкусом могут быть скрытым источником скрытых сахаров, которые могут повредить выработке коллагена, - говорит Фокс.

Она объяснила: хотя сами фрукты обычно считаются здоровыми, упакованные или купленные в магазине коктейли часто содержат добавленный сахар и сироп для улучшения вкуса. Например, популярный клубнично-банановый смузи содержит потрясающее количество добавленного сахара – до 44 граммов на порцию.

Такой напиток способствует распаду коллагена и на коже начнут появляться морщинки.

Батончики гранола

Благодаря ему вы можете добавить в свой рацион гораздо больше сахара, чем вы представляете.

"Некоторые, казалось бы, невинные и полезные для здоровья батончики гранолы могут содержать скрытые сахара, которые могут саботировать выработку коллагена", - пояснила диетолог.

Она говорит, что обычная плитка гранола с шоколадной крошкой может содержать более 18 грамм добавленного сахара.

Это приводит к деградации коллагена, говорит Фокс, добавляя, что было бы хорошей идеей проверить этикетки питательных веществ и выбрать батончики гранолы с минимальным добавлением сахара или выбрать домашние версии, чтобы сохранить здоровый уровень коллагена.

Почему коллаген важен?

Вся причина избегать сахара заключается в поддержании здорового уровня коллагена. Это ключевой белок, являющийся строительным материалом для нашей кожи, волос, ногтей и соединительных тканей.

"Он обеспечивает прочность и структуру, придавая нашей коже упругий, рыхлый вид, удерживая морщинки на расстоянии", – добавила Фокс.

Напомним, что некоторые продукты могут помочь остановить старение и дольше оставаться молодыми. Благодаря полезным микроэлементам и витаминам они будут иметь прекрасное влияние на здоровье человека.

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