Эксперты назвали главное правило зарядки смартфона, которое поможет не "убить" батарею

Как правильно заряжать телефон, чтобы не испортить аккумулятор

Средний срок службы аккумулятора смартфона составляет около 2-3 лет. Однако многие владельцы смартфонов не учитывают, что пользователи могут существенно сократить этот срок из-за неправильной зарядки.

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При соблюдении этих советов вы сможете продлить срок службы аккумулятора вашего смартфона и сохранить его эффективность в течение более длительного времени, пишет УНИАН. Для поддержания аккумулятора в лучшем состоянии следуйте некоторым рекомендациям:

Заряжайте до 80% и разряжайте до 20% или применяйте тактику "50-70%". Заряжайте свой смартфон до уровня около 80% и разряжайте до 20% или около этого значения. Это может увеличить время службы аккумулятора. Не оставляйте телефон на ночной зарядке. Заряжайте свой смартфон во время дня и избегайте оставлять его подключенным к зарядному устройству всю ночь. Не используйте телефон во время зарядки. Использование смартфона во время зарядки может привести к перегреву и сокращению срока службы батареи. Заряжайте аккумулятор чаще короткими сессиями. Короткие и частые сессии зарядки (15-20 минут) могут быть полезны для сохранения аккумулятора. Избегайте беспроводных зарядок. Беспроводные зарядки могут нагревать смартфон и ухудшать состояние аккумулятора. Используйте только оригинальные или сертифицированные кабели и зарядные устройства. Использование неофициальных кабелей может привести к перегреву и даже повредить смартфон. Оригинальные кабели обеспечивают оптимальное напряжение и ток для безопасной и эффективной зарядки.

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