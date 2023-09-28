Эксперты назвали лучшее время для посева травы, чтобы получить хороший газон весной

Сентябрь – идеальное время для посадки семян травы для газона. Земля все еще теплая с лета и дождя хватает, чтобы поливать газон, не заглушая новые саженцы.

Посеяв семена травы сейчас, у газона будет достаточно времени, чтобы "окрепнуть" до того, как наступит зима. Об этом сообщает Express.co.uk.

Это также отличный способ подготовить траву к следующему году, поскольку садоводам не нужно будет проводить повторный посев весной. С меньшим количеством сорняков вокруг трава получает все внимание, солнечный свет, воду и питательные вещества.

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Для начала удалите любой сорняк или мох перед тем, как скашивать газон. Посейте семена и закрепите их перед поливом, и работа сделана.

Посев семян сейчас также будет означать, что они прорастут гораздо быстрее благодаря теплому грунту и более прохладному воздуху. Это не только означает, что газон станет "полнее" быстрее, но также помогает предотвратить эрозию почвы и сохраняет хороший вид.

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