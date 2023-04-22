Эксперты назвали продукты, которые нельзя хранить на полках в дверце холодильника

Температура в холодильнике обычно распределена неравномерно, поэтому продукты, имеющие разные условия хранения, важно правильно разлагать в холодильнике. Отдельного внимания заслуживают полочки на дверце кухонной техники.

У большинства холодильников, например, на верхних полочках есть специальные емкости для хранения яиц, однако выяснилось, что для них там совсем не место. Как сообщает издание "Дом. Как все работает", распределять продукты непосредственно по полочкам нужно, чтобы холодильник не перегревался, а еда не портилась.

Читайте также: Как очистить холодильник от наклеек и следов магнитов: действенные лайфхаки

Дверца холодильника – самая теплая и наиболее подверженная перепадам температуры часть холодильника. Там не стоит хранить скоропортящиеся продукты, в частности, молоко, яйца, йогурты, особенно если вы часто открываете дверцу.

Для хранения в дверце подойдут продукты, содержащие консерванты, такие как разные готовые джемы, приправы, соусы, газированные напитки, соки, вино.

На дверце холодильника, да и вообще в нем не стоит хранить лекарства (в том числе и потому, что там до них легко могут добраться дети). Лекарственные настойки, мази или таблетки должны храниться в соответствии с инструкцией. Если в инструкции прописано, что температура хранения не должна превышать 5 градусов тепла, то холодильник можно использовать как "аптечку", в других случаях им там не место.

На верхней полке лучше хранить готовую пищу, поскольку это самое теплое место в холодильнике. Или туда можно положить продукты, которые могут долго не портиться.

Читайте также: Какие продукты могут помочь избавиться от плохого запаха из холодильника

Лучшее для продуктов место в холодильнике – это полки с ящиками. Там всегда постоянная температура, поэтому такие полки прекрасно подходят для яиц, масла, молока, йогуртов и сыров.

Самая холодная часть холодильника – это нижние полки. На них лучше хранить сырое мясо, рыбу или быстро портящиеся продукты.

В выдвижных ящиках обычно хранят овощи, фрукты, зелень, а также консервацию не продолжительного хранения.

Напомним, ранее мы писали о том, зачем держать использованный чайный пакетик в холодильнике и не только.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!