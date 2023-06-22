Эксперты назвали простой способ выведения пятен крови пищевой содой

Как вывести кровь из одежды с помощью пищевой соды – лайфхак

На одежде иногда остаются пятна крови, которые вывести не так просто. Если вы воспользуетесь пищевой содой, то всего в три шага сможете удалить грязь.

При удалении пятен крови есть одно важное правило – действовать быстро. Тогда есть больший шанс того, что от крови не останется и следа. Об этом сообщает Sante Plus.

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Шаг 1: Замочите одежду в холодную воду. Не используйте горячую, поскольку это усугубит ситуацию, а пятен сильнее впитается в волокна ткани.

Затем используйте бумажное полотенце, чтобы промокнуть загрязненную часть ткани. Идея состоит в том, чтобы предотвратить распространение следов крови на другие части ткани.

Шаг 2: Нанесите пищевую соду, предварительно смешав с водой до консистенции пасты и оставьте высохнуть. Это поможет удалить пятна крови.

Заметим, что на 2 столовых ложки пищевой соды нужно 1 столовая ложка воды. На влажное пятно нужно нанести однородную пасту и втирать пальцами, или взять старую зубную щетку. После этого оставьте на 1 час сохнуть. После этого отправьте вещь в стиральную машинку.

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Шаг 3. Что делать, если пятно крови не исчезает? Столкнувшись с самыми стойкими пятнами, вы также можете выбрать другой, более сложный метод.

Соедините перекись водорода и пищевую соду. Для этого выполняйте следующие действия:

Замочите одежду в холодной воде. Сотрите пятно крови, сразу же замочив вещь в холодной воде.

Скраб с перекисью водорода. Смочите салфетку из микрофибры в 3% растворе перекиси водорода и осторожно протрите загрязненный участок.

Скраб со средством для мытья посуды. Затем протрите пятно крови несколькими каплями жидкости для мытья посуды.

Следует очистить пищевой содой. Вручную постирать одежду или простыню с пастой из пищевой соды.

Положите в стиральную машину

Если пятно крови не исчезает, то снова нанесите ткань, смоченную перекисью водорода, и повторите операцию.

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