Эксперты назвали топ-5 комнатных растений, помогающих успокоить нервы
Чтобы успокоить нервы, мы часто стараемся выходить на прогулки, но не всегда это возможно. Комнатные растения могут стать нашими союзниками в борьбе с тревогой. Мы подскажем, какие растения можно выращивать на дому, чтобы улучшить состояние нервной системы.
Об этом пишет ТСН.
Агава
Агава – растение с мягкими сочными листьями, которое способствует успокоению нервной системы и повышает работоспособность. Кроме того, она может улучшить настроение и помогать в борьбе с депрессией, а также используется для лечения раздражений на коже.
Азалия
Азалию рекомендуется держать в спальне, поскольку она способствует созданию приятной атмосферы в комнате, успокаивает нервы и улучшает сон. Она также заряжает позитивом, вдохновением и дарит силы, а также может защищать дом от вредителей и способствовать очищению мыслей.
Роза
Роза – это не только красивое комнатное растение, но и средство, которое может восстановить энергетику в доме и помочь выбраться из депрессии или агрессии. Выращивание розы также может улучшить микроклимат в доме, повысить работоспособность и добавить позитив в жизнь.
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Пеларгония
Пеларгония – популярное комнатное растение со многими полезными свойствами. Она помогает очищать воздух, улучшает сон и оказывает положительное влияние на нервную систему. Существует также мнение, что запах пеларгонии может помочь избавиться от головной боли.
Хризантема
Хризантема – это комнатное растение, выделяющее фитонциды, очищающие воздух в комнате от вредных веществ и газов. Рекомендуется размещать горшок с хризантемой на рабочем столе. Она также помогает улучшить настроение, активизировать умственную деятельность и зарядить позитив на весь день.
Напомним, мы уже писали, какие комнатные растения не следует держать дома.
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