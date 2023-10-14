Експерти назвали топ-5 кімнатних рослин, які допомагають заспокоїти нерви

Щоб заспокоїти нерви, ми часто намагаємося виходити на прогулянки, але не завжди це можливо. Кімнатні рослини можуть стати нашими союзниками в боротьбі з тривогою. Ми підкажемо, які рослини можна вирощувати вдома, щоб поліпшити стан нервової системи.

Про це пише ТСН.

Агава

Агава - рослина з м'якими соковитими листями, яка сприяє заспокоєнню нервової системи та підвищує працездатність. Крім того, вона може покращити настрій та допомагати в боротьбі з депресією, а також використовується для лікування подразнень на шкірі.

Азалія

Азалію рекомендується тримати в спальні, оскільки вона сприяє створенню приємної атмосфери в кімнаті, заспокоює нерви та допомагає поліпшити сон. Вона також заряджає позитивом, натхненням і дарує сили, а також може захищати оселю від шкідників та сприяти очищенню думок.

Троянда

Троянда - це не тільки красива кімнатна рослина, але і засіб, який може відновити енергетику в домі та допомогти вибратися з депресії чи агресії. Вирощування троянди також може покращити мікроклімат в оселі, підвищити працездатність та додати позитиву в життя.

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Пеларгонія

Пеларгонія - популярна кімнатна рослина з багатьма корисними властивостями. Вона допомагає очищувати повітря, покращує сон і позитивно впливає на нервову систему. Існує також думка, що запах пеларгонії може допомогти позбутися головного болю.

Хризантема

Хризантема - це кімнатна рослина, яка виділяє фітонциди, що очищають повітря в кімнаті від шкідливих речовин і газів. Рекомендується розміщувати горщик із хризантемою на робочому столі. Вона також допомагає покращити настрій, активізувати розумову діяльність і зарядити позитивом на весь день.

Нагадаємо, ми вже писали, які кімнатні рослини не слід тримати вдома.

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