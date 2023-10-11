Эксперты объяснили, как быстро избавиться от постельных клопов без агрессивной химии

Чаще постельные клопы встречаются в спальне, так как им нужна человеческая кровь, чтобы выжить, и питаются они ночью. Однако эти вредители также любят "прятаться" в полотенцах.

Если вы хотите полностью уничтожить постельные клопы, нужно быть тщательным и не оставлять никаких шансов вредителям. Эксперты объяснили, как можно избавиться от клопов в двух шагах, сообщает Express.co.uk.

Лучший способ избавиться от постельных клопов – это тщательно изолировать спальню и ванную. Нельзя добавлять или забирать новые предметы из комнаты, пока присутствует заражение.

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Домохозяйствам нужно использовать большие полиэтиленовые пакеты, чтобы упаковать все вещи и отнести их в стиральную машину. Рекомендуется держать пакеты закрытыми, чтобы некоторые клопы не убежали.

Загрязненные полотенца и постельные принадлежности следует отправлять прямо в стиральную машину. Если вы хотите избавиться от всех постельных клопов и яиц, нужно использовать высокие температуры стирки.

Для тех, кто ищет более быстрый способ избавиться от клопов из своих полотенец, они могут отпарить их. Так же, как они чувствительны к теплу, постельные клопы также чувствительны к низким температурам.

Можно использовать морозильную камеру. Положите белье в пакет с застежкой и поместите в морозилку на несколько дней.

Напомним, мы рассказали о нескольких проверенных и эффективных способах, которые помогут качественно постирать и высушить пуховую куртку.

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