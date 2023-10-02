Эксперты объяснили, как подготовить сад к зиме после теплого сентября

Зима уже не за горами, поэтому садоводам нужно готовить растения к холоду. Необычно теплый сентябрь мог несколько подвинуть планы, однако подготовка к зиме очень важна.

Садоводы призывают не медлить и обратить внимание на несколько простых шагов, которые следует предпринять в октябре. Об этом сообщает Express.co.uk.

В частности, владельцам газона следует рассыпать семена на любых голых участках и сгребать газон, чтобы убедиться, что он получает все необходимые питательные вещества. Для начала удалите любой сорняк или мох перед тем, как скашивать газон.

Посейте семена и закрепите их перед поливом, и работа сделана. Посев семян сейчас также будет означать, что они прорастут гораздо быстрее благодаря теплому грунту и более прохладному воздуху.

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Если ваши многолетние растения все еще преуспевают благодаря теплой погоде, избегайте их срезки или обрезки. Оставьте их понежиться в последние дни солнца, чтобы они могли накопить много энергии для последующего цветения.

Также следует немного подождать перед высадкой весенних луковиц. Луковицы плохо растут в слишком теплой почве и даже могут рано погибнуть, поэтому лучше подождать пару недель, пока почва придет в оптимальное состояние.

Не забывайте поливать сад. Старайтесь поливать до или после самой жаркой части дня, чтобы убедиться, что вода достигает корней.

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