Эксперты объяснили, как правильно обрезать орхидею, чтобы получить пышные цветы

Орхидеи дают хорошее цветение, но их нужно обрезать, когда цветы опадают. Впрочем, нужно делать это осторожно, ведь растение известно своей прихотливостью в уходе.

Эксперты назвали основные советы, позволяющие правильно обрезать орхидею и получить пышное цветение. Об этом сообщает Express.co.uk.

Когда орхидея цветет, ее цветы могут держаться до 12 недель. После этого цветы, скорее всего, увянут или опадут – это значит, что пришло время обрезки.

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Однако сначала следует проверить здоровье стеблей. Здоровые стебли зеленые и твердые на ощупь, в то время как нездоровые стебли имеют коричневый/желтый цвет и твердые на ощупь.

Следующим шагом является стерилизация ножниц/секаторов или острого ножа. Это можно сделать с помощью стерилизационной жидкости или крутого кипятка.

После стерилизации используйте секатор, чтобы обрезать мертвые листья или корни, обязательно срезая по диагонали. Обрезка отмерших корней поможет предотвратить корневую гниль, которая может убить орхидею.

Срезка стеблей может показаться радикальным, но это позволит вырасти новым здоровым стеблям.

Напомним, мы уже писали, что запрещено производить при выращивании орхидеи.

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