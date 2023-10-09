Эксперты объяснили, как просто сохранить до 10% тепла в отопительный сезон

Поскольку многие волнуются за свои счета за электроэнергию в этот отопительный сезон. Однако жизнь в холодных условиях может повлечь за собой различные проблемы, такие как сырость, плесень, а также проблемы с дыханием.

Эксперт поделился разными способами сохранить тепло дома дольше, в частности то, как ковер может изменить все. Об этом сообщает Express.co.uk.

Неутепленный пол может привести к 10% потерь тепла в доме. Покрывая пол ковром, вы помогаете сохранить больше тепла и способствует прогреванию пола.

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Эксперты советуют выбрать нейтральный ковер с пушистой текстурой, мягкий под ногами и теплый. Кроме добавления ковра в дом, эксперт по отоплению рекомендовал улучшить изоляцию дома, чтобы предотвратить потери тепла и уменьшить необходимость частого использования центрального отопления.

Раньше мы писали, как сократить затраты на электроэнергию и при этом не пожертвовать комфортом.

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