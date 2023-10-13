Эксперты объяснили как сэкономить на отоплении: держать ли включенным постоянно или периодически выключать

Скоро похолодание, из-за чего многие украинцы ожидают больших счетов за отопление. Один вопрос, который часто обсуждается в это время года, заключается в том, дешевле ли держать отопление на низком уровне целый день или включать его только тогда, когда это необходимо.

Эксперты развенчали миф о том, дешевле ли иметь центральное отопление включенным целый день. Об этом сообщает Express.co.uk.

Намного энергоэффективнее и дешевле настроить котел так, чтобы он запускался только тогда, когда нужна теплая вода или отопление. Также следует настроить термостат только на ту температуру, которую вы хотите иметь в вашем доме.

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Усиление не приведет к тому, что система нагреется быстрее, но это означает, что она продолжает сжигать энергию дольше, чтобы достичь этой более высокой температуры. Когда погода похолодает, существует возможность замерзания воды в системе котла, если она не используется.

Эксперты советуют держать термостат установленным на минимум 10°C, чтобы избежать риска замерзания труб. Идеальная комнатная температура зимой составляет от 18°C ​​до 20°C.

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