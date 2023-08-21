Эксперты по уборке назвали лучшее домашнее средство для мытья окон

Самодельное средство для мытья окон может стать отличной заменой продаваемым в магазинах жидкостям. Главное правильно рассчитать пропорции.

Как сообщает Better Homes & Gardens, бутылка самодельного средства для мытья окон и стекла будет стоить гораздо дешевле. И результат приятно удивит.

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Специалисты по уборке дали советы, как самостоятельно создать моющее средство, чтобы увидеть блестящие поверхности без разводов.

Лайфхак с уксусом

Нужно взять 2 стакана воды, ½ стакана уксуса и добавить несколько капель эфирного масла с запахом, который вам нравится. Смешайте в бутылке с распылителем все ингредиенты и осторожно встряхните. Набрызгайте средство на окна и протрите стекло микрофиброй или любой тряпкой, не оставляющей ворса.

Лайфхак со спиртом

Вам понадобится 1 стакан воды, 3 ст.л. л. уксуса и 1/4 стакана спирта. Сначала в пульверизатор добавьте спирт и уксус, затем влейте воду. Смешайте ингредиенты и тщательно встряхните. Набрызгайте средство на окна и протрите стекло микрофиброй или любой тряпкой, не оставляющей ворса.

Специалисты говорят, что используя самодельное чистящее средство окон, зеркал, дверей душевой кабины и других стеклянных поверхностей, всегда нужно протирать их сверху вниз. Этот трюк помогает предотвратить появление капель и полос.

Напомним, ранее мы рассказали, как вымыть окна с помощью йодного раствора. В частности, его можно приготовить дома через несколько минут. В то время как затраты на это минимальны, однако результат точно вас поразит.

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