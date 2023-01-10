Эксперты раскрыли секреты, как заставить Android подольше держать заряд
Если на вашем смартфоне Android быстро разряжается батарея, вы можете увеличить время ее работы благодаря нескольким нехитрым приемам. Специалисты объяснили, какие программы влияют на большее потребление заряда аккумулятора, и какие ваши действия могут это предотвратить.
Эксперты из Cybercalm отмечают, что если ваш смартфон разряжается быстрее обычного, нужно сначала определить, что стало причиной этого и устранить неполадки.
Чтобы проверить, что именно влияет на удержание заряда Android, необходимо зайти в "Настройки" и выбрать "Батарея", затем выберите "Использование батареи" и "Показать полное использование устройства". Так вы сможете определить, какие приложения или приложения на смартфоне потребляют больше заряда.
Чтобы телефон меньше потреблял энергии, необходимо прежде всего настроить экран – уменьшите яркость, выбрав функцию в меню – можно установить автоматическую настройку яркости, тогда телефон будет подстраиваться к условиям, при которых вы используете телефон.
Также следует снизить частоту обновления экрана и сократить время автоматической блокировки, так называемый режим ожидания.
Откажитесь от анимированных или подвижных обоев.
Чтобы аккумулятор работал дольше, проверьте, какие программы и игры больше потребляют заряд. Если вы ими не пользуетесь – позакрывайте их.
Есть приложения и приложения, которые потребляют заряд на смартфоне, даже если они активно вами не используются, это соцсети или стриминговые платформы. В настройках вы можете отключить уведомления из этих приложений и таким образом сэкономите на заряде.
Также в настройках программ следует отключить функцию их работы в фоновом режиме. Для этого перейдите в "Настройки" – "Программы и оповещения" – "Выбрать приложение" – "Дополнительно" – "Аккумулятор" – "Фоновое ограничение" – "Ограничить". Ваш смартфон может быстрее разряжаться еще и тогда, когда включены такие функции как GPS, Wi-Fi и Bluetooth – они используют аккумулятор, даже если работают недолго.
Также на заряд смартфона влияют низкие температуры – когда идете на улицу, старайтесь продолжать телефон в теплом месте, например, во внутреннем кармане верхней одежды.
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