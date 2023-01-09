Почему не стоит пользоваться смартфонами во время подзарядки: советы специалистов

Едва ли не все владельцы смартфонов используют гаджеты, находящиеся на подзарядке. Однако из соображений безопасности это делать не стоит.

Специалисты отмечают, что правильное использование телефона сохраняет его работоспособность и продлевает срок службы батареи. Поэтому заряжаемый гаджет следует оставить в состоянии покоя – потому что батарея принимает и отдает одновременно заряд энергии, поэтому может долго набирать нужный запас заряда.

Среди других причин, почему не следует пользоваться телефоном во время зарядки, следующие:

Подключенный к сети телефон при использовании некачественного адаптера может ударить током.

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Работа телефона на две стороны может вызвать перегрев батареи и возможное вздутие, что приводит к нежелательным последствиям – она может выйти из строя или даже взорваться.

В момент перегрева телефон обычно автоматически выключается, однако нагрузка на гаджет останется повышенной.

Эксперты из MOYO подчеркивают, что заряжать телефон нужно либо через оригинальные зарядные устройства, либо хотя бы через качественные, сертифицированные адаптеры.

Специалисты советуют относиться к батарее телефона "бережно", чтобы она прослужила долго.

Не обязательно заряжать смартфон каждый раз на 100%.

Не следует заряжать телефон в течение ночи – это может вызвать у батареи стрессовое состояние и даже поломку аккумулятора.

В частности, может снизиться и функциональность самого гаджета, увеличится вероятность перегорания контактов внутри смартфона. ;

Выход из строя аккумулятора.

Чтобы сохранить аккумулятор, следует удерживать общий уровень заряда в пределах 30-75% – такая эксплуатация признана наиболее эффективной и полезной для гаджета.

Ранее мы писали о том, почему нельзя оставлять смартфон возле компьютера и чем это может повредить обоим устройствам.

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