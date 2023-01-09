Чому не варто користуватися смартфонами під час заряджання: поради фахівців

Чи не всі власники смартфонів використовують гаджети, які перебувають на підзарядці. Проте з міркувань безпеки цього робити не варто.

Фахівці зауважують, що правильне використання телефону зберігає його працездатність та продовжує термін життя батареї. Тож гаджет, який заряджається, варто залишити у стані спокою – бо батарея приймає та віддає одночасно заряд енергії, тому може довго набирати потрібний запас заряду.

Серед інших причин, чому не варто користуватися телефоном під час заряджання, наступні:

Підключений до мережі телефон при використанні неякісного адаптера може вдарити струмом.

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Робота телефону на дві сторони може спричинити перегрів батареї та можливе її здуття, що веде до небажаних наслідків – вона може вийти з ладу або навіть вибухнути.

У момент перегріву телефон зазвичай автоматично вимикається, однак навантаження на гаджет залишиться підвищеним.

Експерти з MOYO наголошують, що заряджати телефон потрібно або через оригінальні зарядні пристрої, або хоча б через якісні, сертифіковані адаптери.

Фахівці радять ставитися до батареї телефону "дбайливо", щоб вона прослужила довго.

Не обов'язково заряджати смартфон щоразу на 100%.

Не варто заряджати телефон протягом ночі – це може викликати у батареї "стресовий стан" та навіть поламку акумулятора.

Зокрема, може знизитися й функціональність самого гаджета, зросте ймовірність перегорання контактів всередині смартфона.

Вихід з ладу акумулятора.

Щоб зберегти акумулятор, варто утримувати загальний рівень заряду в межах 30-75% – така експлуатація визнана найбільш ефективною і "корисною" для гаджета.

Раніше ми писали про те, чому не можна залишати смартфон біля комп’ютера та чим це може зашкодити обом пристроям.

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