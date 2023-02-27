Эксперты рассказали о 6 способах укрепить иммунную систему в течение весны

Начало весны доставляет людям радость, чувство тепла и аромат свежести. Однако вместе с изменением сезона к нашему ослабленному иммунитету могут посетить вирусы. Колебания температуры могут сделать некоторых из нас более восприимчивыми к простуде или заболеванию. Этой весной укрепите свою иммунную систему, чтобы предотвратить простуду и улучшить защиту организма от вирусов. Вот шесть простых способов укрепить вашу иммунную систему естественным путем от экспертов Uppliva.

1. Поддерживайте качественный сон

Качественный регулярный сон – это простой способ укрепить иммунную систему. Сон и ваша иммунная система тесно связаны. На самом деле плохое качество сна может привести к большей восприимчивости к заболеваниям. Вы должны спать не менее 7 часов каждую ночь.

Если у вас проблемы со сном, попробуйте ограничить использование гаджетов за час перед засыпанием. Голубой свет, излучающий ваш телефон, телевизор и компьютер, может нарушить ваш циркадный ритм – естественный цикл пробуждения и сна вашего тела.

Другие советы по сну включают сон в полностью темной комнате или использование маски для сна, ложиться спать каждый вечер в одно и то же время и регулярные физические упражнения.

2. Просто дышите

Снятие стресса и тревоги является ключевым для иммунного здоровья. Мы все чувствуем растущий уровень стресса из-за войны, и длительный стресс может повлечь за собой воспаление, а также дисбаланс в работе иммунных клеток. Чтобы облегчить стресс и способствовать расслаблению, попробуйте любое сочетание медитации, дыхательных упражнений, регулярной разминки, йоги и купания в теплой соленой ванне.

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3. Принимайте холодный душ

Знаете ли вы, что ежедневный 2-3-минутный холодный душ может укрепить вашу иммунную систему? Холодный душ также полезен для сердечно-сосудистой, дыхательной и опорно-двигательной систем, а также может улучшить ваше психическое здоровье и метаболизм.

Недавнее исследование показало, что ежедневное принятие холодного душа увеличивает количество лейкоцитов, борющихся с болезнями (по сравнению с людьми, принимающими горячий душ). Здесь тело пытается согреться во время и после холодного душа, ускоряется метаболизм и активируется иммунная система, что приводит к высвобождению большего количества лейкоцитов.

4. Ешьте больше цельной растительной пищи

Цельные растительные продукты, такие как фрукты, овощи, орехи, семена и бобовые, богатые питательными веществами и антиоксидантами, которые могут укрепить вашу иммунную систему. Антиоксиданты в этих продуктах помогают снизить хронические воспаления. Клетчатка в растительной пище питает здоровые бактерии в кишечнике. Здоровый микробиом кишечника может улучшить ваш иммунитет и предотвратить проникновение вредных патогенов в ваше тело через пищеварительный тракт. Фрукты и овощи богаты питательными веществами, такими как витамин С, который может сократить продолжительность простуды.

5. Добавьте ферментированные продукты

Ферментированные продукты богаты полезными бактериями, которые называются пробиотиками, которые заселяют ваш пищеварительный тракт. Эти продукты включают йогурт, квашеную капусту, кимчи, кефир и мисо.

Исследования показывают, что сочетание полезных кишечных бактерий может помочь вашим иммунным клеткам дифференцировать нормальные здоровые клетки от вредных организмов-захватчиков. Если вы не употребляете ферментированные продукты регулярно, идеальным вариантом являются пробиотические добавки, о видах и применениях которых вы можете проконсультироваться у врача.

6. Поддерживайте водный баланс

Увлажнение не обязательно защищает вас от микробов и вирусов, но предотвращение обезвоживания важно для вашего общего здоровья. Обезвоживание может вызвать головную боль и ухудшить вашу физическую работоспособность, концентрацию, настроение, пищеварение и важные функции. Эти осложнения могут повысить вашу восприимчивость к болезни. Как правило, вы должны пить, когда вы испытываете жажду, и прекратить, когда вы больше не ощущаете ее.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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