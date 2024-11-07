Экзамен по вождению можно будет сдавать неограниченное количество раз: подробности

Согласно новому постановлению Министерства внутренних дел Украины, процедура получения водительского удостоверения претерпела существенные изменения. Основным новшеством стала отмена ограничений на количество попыток сдачи практического экзамена по вождению. Об этом сообщает hvylya.net.

До введения этих изменений кандидаты имели лишь три попытки успешной сдачи практического экзамена. Такая система создавала основу для коррупционных схем, когда после двух неудачных попыток кандидатам предлагали неофициальные "варианты решения вопроса". В случае отказа от таких предложений будущим водителям приходилось проходить повторный курс обучения в автошколе, что приводило к дополнительным затратам времени и средств.

Вас также заинтересует: Что будет, если одновременно нажать педали газа и тормоза

Теперь кандидаты могут сдавать практический экзамен неограниченное количество раз, с интервалом в одиннадцать дней между попытками. Это нововведение оказывает положительное влияние на несколько аспектов: снижает коррупционные риски, уменьшает психологическое давление на кандидатов и способствует более качественной подготовке будущих водителей.

Показателен пример, приведенный МВД, когда одна из кандидаток успешно сдала теоретический экзамен только с девятой попытки, что подтверждает необходимость предоставления дополнительных возможностей для некоторых претендентов.

Эти изменения являются частью комплексной реформы системы получения водительских прав, которая также включает усиление контроля за сдачей экзаменов и возможность самостоятельного овладения теоретической частью. По оценкам экспертов, такие нововведения будут способствовать созданию более справедливой и доступной системы подготовки водителей, одновременно повышая ее качество.

Напомним, мы уже писали, как остановить автомобиль, у которого отказали тормоза.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!