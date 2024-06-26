Электронные повестки в Украине: что говорят в Верховной Раде

Пока вопрос о возможности оформления электронных повесток не поднимается, заявил народный депутат Украины и член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Он пояснил, что при рассмотрении законопроекта в комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в течение нескольких месяцев проходили дискуссии по различным сенситивным вопросам, включая возможность оформления повесток через электронные средства коммуникации.

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В результате было принято консенсуальное решение снять этот вопрос с повестки дня, что позволило получить поддержку законопроекта среди всех политических сил.

Федор Вениславский подчеркнул, что вопрос внесения изменений в законы для предусмотрения оповещения или оформления электронных повесток пока также не рассматривается.

"Когда в Комитете по вопросам национальной безопасности обороны и разведки рассматривался законопроект, мы дискутировали в течение нескольких месяцев над всеми сенситивными вопросами. Один из таких вопросов была возможность или невозможность оформления повесток через какие-то электронные средства коммуникаций. Было принято консенсуальное решение, что в настоящее время Это преждевременно. Этот вопрос на данный момент вообще не стоит. , президента в настоящее время электронных повесток быть не может", – резюмировал депутат.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, что украинцам будут отправлять повестки на почту и объяснял, при каких условиях она будет считаться врученной.

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