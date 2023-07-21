Энергоатом закупил 10 электроавтобусов по 736 тыс. долл., которые приедут через 10 месяцев

Государственное предприятие "Энергоатом" приобрело 10 электрических автобусов на сумму 234,4 млн. грн. для обеспечения подвоза своих работников к атомным станциям. Эта информация стала известна благодаря наблюдениям Ярослава Железняка, члена комитета по финансам, налоговой и таможенной политике, который отметил о изумлении ценой купленных автобусов.

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По данным, поступившим из Prozorro и опубликованным в Telegram -канале нардепа, приобретены автобусы стоимостью $736 000 каждый. При этом дополнительной неоднозначностью вызывает их общая ценовая стоимость, которая выходит почти 235 млн грн.

В своем сообщении Ярослав Железняк выразил обеспокоенность огромной суммой, потраченной на покупку 10 электрических автобусов для подвоза работников "Энергоатома". Он сравнил эту сумму с другими роскошными автомобилями, которые можно было бы приобрести по такой же цене, как три Mercedes Maybach или семь Tesla X, или даже десять обычных автобусов вместо одного.

При стоимости отдельных электрических автобусов возможно существуют особые технические характеристики или дополнительные функции, которые повлияли на их стоимость. Однако публичная дискуссия по поводу цены на такие транспортные средства в государственном предприятии остается актуальной, особенно с учетом нынешней экономической ситуации и необходимости рационального использования государственных средств.

Напомним, что в ночь на 20 июля Россия осуществила массированную ракетную атаку по Одесской и Николаевской областях. 38 ракет были запущены на мирные города, однако благодаря действию украинских сил противовоздушной обороны, 18 из них были уничтожены. Атаки повлекли за собой серьезный материальный ущерб и страх среди гражданского населения, что свидетельствует о жестокости и безжалостности врага.

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