Еще два мощных всплеска: ученые сообщили, когда ожидают следующие магнитные бури января

Январь 2023 года кажется не столь спокойным как ожидалось. По прогнозам ученых, за месяц ожидается минимум три волны интенсивных магнитных бурь. Первая из них началась 1 января и продолжается по сей день. Ее окончание следует ожидать 6 числа.

Meteoagent сообщает, что начиная с 4 января интенсивность магнитных бурь начнет спадать. Только 7 числа следует ожидать показатель в 2 балла (низкая геомагнитная активность). На таком уровне проявления космической погоды продержатся до 13 января. Уже 14 января следует ожидать постепенного повышения мощности до 3 баллов. 15 и 16 числа следует ожидать интенсивность около 2 баллов, однако уже 17 января индекс геомагнитных колебаний вырастет до 3 баллов, 18 января до 4 баллов, а 19 января ученые прогнозируют показатель в 5 баллов (мощная магнитная буря).

После этого интенсивность снова спадет до показателя 2 баллов и продержится на таком уровне включительно по 22 января. Но 23 числа снова прогнозируется геомагнитный всплеск с интенсивностью в 5 баллов. Последняя буря должна быть однодневной, и уже с 24 января состояние магнитосферы Земли должно нормализоваться, а влияние космической погоды уменьшиться.

Следует отметить, что показатели на длительный период могут быть неточные из-за невозможности предусмотреть солнечные вспышки. Сразу после поступления данных в центры исследования космической погоды ученые обновляют прогноз магнитных бурь.

Мощные вспышки могут повлечь за собой магнитные бури, которые будут оказывать влияние на ослабленные человеческие организмы. Наиболее уязвимыми считаются метеозависимые, пожилые люди и те, кто имеет хронические заболевания. Обычно люди жалуются на слабость, бессонницу, головную боль, боль в суставах и скачки давления.

Чтобы обезопасить организм, важно соблюдать несколько простых правил. Они могут показаться максимально простыми и общеизвестными, однако следует добавить эти пункты в распорядок дня. Для начала, чаще дышите свежим воздухом, для этого вы можете выходить на прогулку или просто проветривать комнату. Добавьте в рацион полезные продукты, начните со свежих овощей и зелени. Уменьшите количество выпитого на день кофе. Старайтесь избегать стресса и вовремя ложиться спать, чтобы организм успевал восстановить силы.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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