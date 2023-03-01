Еще одна категория пенсионеров получит повышенные выплаты с 1 марта: кого это касается

С 1 марта на Украине начнется индексация пенсионных выплат. В частности, впервые правительство проиндексирует выплаты, которые повышались только при смене прожиточного минимума – самые низкие пенсии.

Как пишет издание "На пенсии", размер индексации пенсий с 1 марта 2023 г. составит 19,7%. Повышение размера пенсий состоится для 10,5 млн. пенсионеров.

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С сегодняшнего дня индексация коснется выплат:

5,2 млн так называемых "гражданских" пенсионеров.

4,2 млн человек, у которых возрастут пенсии из-за увеличения на 19,7% фиксированного размера минимальных пенсионных выплат. В частности: минимальные пенсии, размер которых включает государственную доплату к гарантированному государством минимальному размеру. Впервые будет проиндексирован такой гарантированный государством минимальный размер пенсии. Для таких пенсий рост будет составлять от 420 до 520 грн (по сравнению с размерами пенсий, установленными на 1 марта 2022).

0,5 млн. пенсионеров силовых ведомств, для которых весь размер пенсии будет индексирован на 19,7%.

94,5 тыс. человек, получающих пенсию по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания, в результате Чернобыльской катастрофы.

А уже в следующем месяце будет осуществлен автоматический перерасчет пенсий для 0,6 млн. работающих пенсионеров, с учетом обновленного (увеличенного) страхового стажа.

Летом с 1 июля проиндексируют на 19,7% пенсии специальные пенсии для 22,7 тыс. ученых, государственных служащих, работников органов местного самоуправления.

"При любых расчетах повышение пенсий будет составлять не менее 100 гривен. Кроме того, 0,5 млн. получателей пенсий, которым пенсии было назначено в 2020 - 2022 годах, получат повышение в 100 гривен", - пишет издание.

Напомним, у некоторых украинцев будет большая пенсия. Однако это касается работающих граждан. Больше о накопительной пенсионной системе и двойных выплатах, читайте в материале UAportal.

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