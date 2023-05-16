Еще одна категория украинцев сможет получить денежную помощь от ООН: кто может получить 2200 грн

В Украине хотят расширить перечень лиц, которые могут рассчитывать на денежную помощь от ООН

Украина планирует расширить список лиц, которые могут получать пособие в рамках Всемирной продовольственной программы ООН. Согласно проекту постановления, рассматриваемого на сайте Федерации профсоюзов, украинские пенсионеры, в том числе внутренне перемещенные лица, проживающие на территориях, где происходят или происходили боевые действия, могут получить денежную помощь в размере 2 200 гривен в течение трех месяцев.

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Следует отметить, что это касается только тех граждан, которые не получали дополнительные выплаты от международных организаций или пособий для внутренне перемещенных лиц с начала полномасштабной войны в Украине.

Для того чтобы иметь право на получение выплат от ООН, лица должны соответствовать одному из следующих условий:

иметь статус внутренне перемещенного лица с 24 февраля 2022;

проживать в населенном пункте, пострадавшем от активных боевых действий, в Днепропетровской, Полтавской, Одесской, Запорожской, Кировоградской, Черкасской, Харьковской, Черниговской, Сумской областях;

вернуться к месту жительства после принудительного перемещения через конфликт.

Эта денежная помощь предоставляется украинцам, отвечающим определенным критериям уязвимости. Это могут быть:

семьи с одним отцом и ребенком до 18 лет или пожилым человеком (55 лет и старше);

семьи с пожилым человеком, который занимается несовершеннолетним ребенком;

семьи с лицами с особыми потребностями (инвалидность, хронические заболевания и другие);

приемные семьи, заботящиеся о детях без сопровождения или разведенных с родителями.

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