Если молния попадает в озеро, убивает ли она рыбу: неожиданный ответ

Молния довольно опасное и непредсказуемое явление. Ее разряд может убить. А что если молния ударит в воду, погибнет ли все живое в водоеме?

Как сообщает IFLScience, когда молния попадает в водоем, ток распространяется по поверхности, он не проникает глубоко. Это так называемый скин-эффект, лежащий в основе клеток Фарадея – корпуса, защищающего свое содержимое от электрического тока.

Таким образом, находящиеся на глубине рыбы остаются невредимыми.

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Кроме того, вода очень быстро рассеивает тепло. Даже, несмотря на невероятно высокую температуру молнии, вода быстро охлаждает ее, не давая воде закипеть.

А как насчет людей?

Хотя рыбам грозит меньшая опасность во время грозы, людям следует соблюдать осторожность. Если человек находится в воде при ударе молнии, он почувствует весь удар. Электрический ток может распространяться на десятки метров от места удара, поэтому даже если вы не находитесь под молнией, вы все равно можете пострадать.

Как уберечь себя от удара молнии во время купания?

Правило 30/30: если вы видите вспышку молнии, и до вас доносится гром менее чем за 30 секунд, это означает, что гроза приближается. Выйдите из воды и подождите не менее 30 минут после последней вспышки молнии.

Не игнорируйте предупреждение: если синоптики прогнозируют грозу, откажитесь от купания.

Хотя находящиеся на глубине рыбы могут пережить удар молнии, для людей купание во время грозы крайне опасно.

Напомним, в Словакии астроном зафиксировал редкие красные молнии.

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